Una perizia recente sul naufragio del Bayesian afferma che gli eventi atmosferici, come tempeste o uragani, non sono stati sufficienti da soli a causare l’affondamento della nave. Secondo il rapporto, gli errori umani sono stati determinanti nel disastro, che si è verificato in assenza di condizioni meteorologiche estreme tali da giustificare una tale perdita. La perizia si basa sull’analisi di dati raccolti durante e dopo l’incidente.

A Porticello c’era “poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci” la notte della tragedia del Bayesian Lo sostengono i periti incaricati dalla procura di Termini Imerese di stabilire la forza dell’evento climatico che ha investito il mega yacht affondato il 19 agosto 2024 davanti al porticciolo, a pochi chilometri da Palermo. Nell’anticipazione della consulenza meteo pubblicata da Repubblica, emerge la tesi che la tempesta non sia stata così intensa da non poter essere gestita. Nel naufragio hanno perso la vita il magnate inglese Mike Lynch, sua figlia Hannah, il cuoco di bordo Recaldo Thomas, i coniugi Jonathan e Judy Bloomer, Chris e Neda Morvillo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bayesian, perizia sul naufragio: “Non fu colpa solo della tempesta”

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