Naufragio Bayesian per la perizia meteo della Procura la tempesta poteva essere gestita

Una perizia meteorologica disposta dalla Procura di Termini Imerese riguardo all'affondamento di uno yacht che ha causato sette vittime indica che, durante la notte del disastro, le condizioni del mare non erano così estreme da rendere impossibile la gestione da parte di un equipaggio esperto. La relazione analizza i dati meteo e suggerisce che la tempesta poteva essere affrontata e gestita, contrariamente a quanto si era ipotizzato in precedenza.

Secondo quanto emerge dalla perizia meteo disposta dalla Procura di Termini Imerese sull'affondamento dello yacht costato la vita a sette persone, la notte del disastro non era in corso una tempesta così estrema da non poter essere gestita da un equipaggio esperto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bayesian, perizia sul naufragio: “Non fu colpa solo della tempesta”A Porticello c’era “poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci” la notte... Leggi anche: Naufragio del Bayesian, le novità della perizia: “Non fu colpa della tempesta” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Non fu colpa della tempesta: la perizia che riscrive il naufragio del Bayesian; Bayesian, la perizia sul naufragio: Non fu colpa solo della tempesta; Bayesian e Lago Maggiore, due incidenti o qualcosa di più?; Bayesian, MI6 intervenuto per 1° nel recupero casseforti di Lynch, all’arrivo del Comsubin barca già svuotata – RETROSCENA. Naufragio Bayesian, per la perizia meteo della Procura la tempesta poteva essere gestitaSecondo quanto emerge dalla perizia meteo disposta dalla Procura di Termini Imerese sull'affondamento dello yacht costato la vita a sette persone, la notte ... fanpage.it Naufragio Bayesian, la perizia: Affondamento non fu colpa della tempestaC’era poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci la notte in cui il Bayesian è affondato. A dirlo sono i periti che, su manda ... tg24.sky.it Naufragio Bayesian, la verità sul meteo: niente tempesta, ma un “groppo” gestibile. Indagini ora puntano su errori dell’equipaggio - facebook.com facebook Naufragio Bayesian, la perizia ribalta tutto: “Non fu la tempesta, decisivi gli errori dell’equipaggio” x.com