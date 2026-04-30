Nascondeva un coltello e carte di credito rubate denunciato un 35enne

I carabinieri di Modena hanno svolto controlli nella serata di ieri, mercoledì 29 aprile, nelle zone più problematiche della città. Durante le verifiche, hanno denunciato un uomo di 35 anni che nascondeva un coltello e delle carte di credito che risultavano essere state rubate. Inoltre, sono stati emessi due deferimenti e un ordine di allontanamento nei confronti di altri soggetti coinvolti nelle operazioni di controllo.

Due deferimenti e un allontanamento. E' il bilancio dei controlli fatti nella serata di ieri, mercoledì 29 aprile, dai carabinieri di Modena nelle aree più critiche della città.L'attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di strada, ha portato all'identificazione di 34 persone.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Piombino, fa acquisti utilizzando due carte di credito rubate: denunciatoUn 50enne di Piombino è stato denunciato per indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Nascondeva auto rubate e targhe modificate a Sarno: denunciato un uomoOperazione della Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri a Sarno, dove gli agenti del locale commissariato hanno denunciato all’autorità giudiziaria... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nascondeva un coltello a serramanico nel borsello: denunciato 39enne; Senza patente né assicurazione, nascondeva droga e un coltello in auto: denunciato a Lucca; Piedimonte Etneo, 39enne con un coltello nel borsello: denunciato; Prima il furto, poi nasconde il coltello a serramanico per fuggire. Nascondeva un coltello a serramanico nel borsello: denunciato 39enne nel CataneseDenunciato 39enne dai carabinieri della stazione di Piedimonte Etneo e di Linguaglossa, durante un servizio perlustrativo del territorio. newsicilia.it Un coltello a lama lunga nascosto nel sottosella: denunciato giovane a PrioloPorto di oggetti atti a offendere. Con questa accusa gli agenti del commissariato di Priolo hanno denunciato un giovane. Nel corso di un controllo su strada, hanno sorpreso il giovane in possesso di u ... siracusaoggi.it Castellammare, ragazzo nascondeva maxi carico di droga nella sua casa del centro antico. Indagini sui registi del traffico verso la penisola sorrentina. Articolo nei commenti - facebook.com facebook