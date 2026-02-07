Nascondeva auto rubate e targhe modificate a Sarno | denunciato un uomo

La polizia di Sarno ha denunciato un uomo per aver nascosto auto rubate e targhe modificate. L’operazione è avvenuta ieri pomeriggio, quando gli agenti hanno scoperto le irregolarità durante un controllo. L’uomo, di cui non sono stati resi noti i dettagli, è stato portato davanti all’autorità giudiziaria.

Operazione della Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri a Sarno, dove gli agenti del locale commissariato hanno denunciato all'autorità giudiziaria un uomo, B.A., già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di ricettazione e riciclaggio.Il blitzNel corso degli accertamenti effettuati presso.

