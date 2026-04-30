Nasce Polaris | il servizio di pronto intervento attivo h24 per nove Comuni

Lunedì 4 maggio, alle ore 11:00, presso l'auditorium del Castello comunale di Mesagne, sarà presentato ufficialmente Polaris, il nuovo servizio di pronto intervento sociale attivo 24 ore su 24. Il servizio, promosso dal Consorzio ATS BR4, sarà disponibile in nove Comuni e mira a offrire assistenza immediata in situazioni di emergenza sociale. La presentazione segnerà l'avvio ufficiale di questa iniziativa.

MESAGNE – Una "stella polare" per chi si trova nel buio dell'emergenza. Lunedì 4 maggio, a partire dalle ore 11:00 presso l'auditorium del Castello comunale di Mesagne, il Consorzio ATS BR4 presenterà ufficialmente Polaris, il Servizio di pronto intervento sociale (Pis) che garantisce supporto 24.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Anche nei comuni dell’Ambito di Nardò attivo il servizio del Pronto intervento socialeNARDO’ – Come annunciato è stato presentato questa mattina, nella sede comunale di via Falcone, il nuovo servizio del Pronto intervento sociale... Attivo nei comuni dell'Unione Valdera il nuovo servizio di riscossione coattiva delle entrateL'Unione Valdera comunica che è pienamente operativo il nuovo servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e delle... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Come giocare Polaris Horseman of Pestilence – Worst Snap Blog Ever; Cos’è Polaris II? L’esercitazione Oms che simula una nuova pandemia; Polaris II: l’OMS simula una Nuova Pandemia Globale. Nasce Montespertoli Servizi S.r.l. È stata costituita oggi, davanti al notaio nel Palazzo Comunale, Montespertoli Servizi S.r.l., la società in house interamente partecipata dalla Casa di Riposo "Santa Maria della Misericordia". I servizi strumentali alla RSA di via - facebook.com facebook