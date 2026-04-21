Anche nei comuni dell’Ambito di Nardò attivo il servizio del Pronto intervento sociale

Questa mattina, nella sede comunale di via Falcone, è stato presentato il nuovo servizio di Pronto intervento sociale attivo nei comuni dell’Ambito di Nardò. Il servizio, promosso dall’Ambito territoriale numero 3 di cui il Comune di Nardò è capofila, mira a offrire assistenza immediata alle famiglie e ai minori che ne hanno bisogno. La comunicazione ufficiale riguarda l’avvio delle operazioni di questa iniziativa.

NARDO’ – Come annunciato è stato presentato questa mattina, nella sede comunale di via Falcone, il nuovo servizio del Pronto intervento sociale dell’Ambito territoriale numero 3 (di cui il Comune di Nardò è capofila)e destinato a fornisce aiuto e una prima risposta alle famiglie, e a minori.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Attivo nei comuni dell'Unione Valdera il nuovo servizio di riscossione coattiva delle entrateL'Unione Valdera comunica che è pienamente operativo il nuovo servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e delle... Passaporti anche negli uffici delle Poste: servizio attivo in 35 comuni dell’AgrigentinoDa oggi il passaporto si può richiedere e rinnovare anche in provincia di Agrigento negli uffici postali abilitati. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Innovazione urbana, Nardò a confronto con sloveni, croati e slovacchi; Capitale italiana del libro, i referenti del ministero della Cultura in visita a Nardò; L’oro blu, l’acqua bene comune alla Masserie di Ussano con i ragazzi di Nardò; La carovana dei lenti. Emergenze sociali a Nardò, ora c’è il Pronto Intervento Sociale h24NARDO' (Lecce) - È stato presentato questa mattina nella sede comunale di via Falcone il Pronto Intervento Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 (di ... corrieresalentino.it Oggi la città di Nardò ha accolto una qualificata delegazione del Ministero della Cultura e della Scuola di Formazione della Cultura Italiana, in visita nell’ambito della candidatura a Capitale Italiana del Libro 2025/2026. Nel corso della giornata abbiamo accom - facebook.com facebook