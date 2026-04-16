Attivo nei comuni dell' Unione Valdera il nuovo servizio di riscossione coattiva delle entrate

L'Unione Valdera ha annunciato che il nuovo servizio di riscossione coattiva delle entrate è ora attivo nei comuni dell’area. Il servizio, gestito dalla società Area srl, riguarda le entrate tributarie, patrimoniali e le sanzioni previste dal Codice della Strada. La comunicazione specifica che il sistema è operativo e coinvolge tutti i comuni dell’Unione.

L'Unione Valdera comunica che è pienamente operativo il nuovo servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni del Codice della Strada, affidato alla società Area srl. Il servizio riguarda tutti i Comuni dell'Unione: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Passaporti anche negli uffici delle Poste: servizio attivo in 35 comuni dell’AgrigentinoDa oggi il passaporto si può richiedere e rinnovare anche in provincia di Agrigento negli uffici postali abilitati. Tributi, Unc Calabria: "Sugli avvisi dell'Agenzia delle entrate riscossione regna il caos indiscriminato""Non si tratta più del ben noto e ricorrente fenomeno delle cartelle pazze, ma siamo in presenza di una follia tributaria indiscriminata". Altri aggiornamenti Si parla di: Servizi scolastici, al via le iscrizioni per l'Unione; Unione Valdera: aperte le iscrizioni per refezione, trasporto, pedibus pre/post scuola. Attivo nei comuni dell'Unione Valdera il nuovo servizio di riscossione coattiva delle entrateL'Unione Valdera comunica che è pienamente operativo il nuovo servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni del Codice della Strada, affidato alla società Ar ... pisatoday.it