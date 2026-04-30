Nasce il progetto pilota per l' alta formazione dei manager artigiani

È stato avviato un progetto pilota dedicato alla formazione dei manager artigiani, promosso dall'associazione di categoria locale. Il programma, chiamato WeLeader, si rivolge a giovani professionisti del settore e prevede un percorso di specializzazione pensato per migliorare le competenze manageriali. La scelta di creare questa iniziativa deriva da una collaborazione tra le rappresentanze di categoria e istituzioni locali.

Da un'iniziativa della Confartigianato imprese metropolitana di Venezia nasce il progetto pilota WeLeader, un particolare corso di specializzazione per l'alta formazione della giovane classe manageriale artigiana. Dedicato agli under 40, si svolge nella sede dell'associazione datoriale a Marcon.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Malattie neuromuscolari e miastenia grave, nasce academyX per l'alta formazione Progetto pilota per gli alunni con DSA: iniziati i corsi di formazione con i docentiArezzo, 21 marzo 2026 – Il nuovo progetto pilota casentinese Costruire il futuro, che ha preso avvio a novembre per l’inclusione degli alunni con... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Palio di Fucecchio come patrimonio culturale, nasce un progetto nelle scuole; Presentazione del Centro Pilota Sperimentale SI-GRAVINA; Confindustria L'Aquila, parte dall'Abruzzo il progetto pilota per scambi commerciali con la Turchia; Casa, nasce il laboratorio 'Orizzonti dell’abitare in Trentino'. Abruzzo avvia il progetto pilota Italia–Turchia per scambi commerciali B2BA L’Aquila nasce il progetto pilota nazionale per scambi B2B. Confindustria L’Aquila e AIIT aprono opportunità di internazionalizzazione. abruzzonews.eu Reggio Calabria, nasce un nuovo progetto per l’area grecanica: i 4 punti di un’iniziativa interessanteHa mosso il primo passo il progetto Snai Area pilota grecanica sviluppo locale – cultura&turismo, con ente attuatore la Città metropolitana di Reggio Calabria. L’intervento rientra nella SNAI (Strat ... strettoweb.com Nasce l'Heritage Cars Club a Colmurano, la nuova casa per gli amanti delle auto storiche e delle mitiche Fiat 500 nel Maceratese - facebook.com facebook