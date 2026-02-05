Malattie neuromuscolari e miastenia grave nasce academyX per l' alta formazione

Roma, 5 febbraio – È nata academyX, un nuovo percorso di alta formazione rivolto ai neurologi specializzati in miastenia grave. L’iniziativa, promossa da Sda Bocconi in collaborazione con argenx, punta a offrire strumenti e conoscenze aggiornate su queste patologie complesse. L’obiettivo è aiutare i medici a migliorare diagnosi e trattamenti, in un settore che cresce in modo rapido e presenta sfide sempre più grandi.

Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - In un contesto in cui le patologie neurologiche rappresentano sempre di più una sfida a livello epidemiologico, clinico ed economico, prende il via academyX, un percorso di alta formazione dedicato ai neurologi miastenologi, ideato e istituito da Sda Bocconi School of Management in collaborazione con argenx e con focus specifico sulle malattie neuromuscolari e sulla miastenia grave. L'obiettivo è contribuire a creare le basi per formare una nuova generazione di specialisti capaci non soltanto di eccellere sul piano clinico, ma anche di comprendere le dinamiche della sanità pubblica, dell'innovazione terapeutica e della sostenibilità dei sistemi sanitari. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Malattie neuromuscolari e miastenia grave, nasce academyX per l'alta formazione Approfondimenti su Malattie Neuromuscolari NeMO è ORO, nasce il primo modello di salute orale per malattie neuromuscolari A Milano è stato presentato “NeMO è ORO”, il primo modello di salute orale dedicato alle persone con malattie neuromuscolari. Malattie neuromuscolari e salute orale, i risultati del progetto ‘Nemo è oro’ Il progetto ‘Nemo è oro’ analizza le sfide nella cura orale delle persone con malattie neuromuscolari, evidenziando l’importanza di prevenzione e attenzione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Malattie Neuromuscolari Argomenti discussi: In Sicilia la miastenia gravis si cura a casa: la svolta della terapia domiciliare; Una cura per la miastenia grave da fare a casa; Miastenia grave, in Sicilia i pazienti possono effettuare la terapia a casa; I medici di Mumbai danno rinnovata speranza alla donna che soffre di palpebre cadenti. Malattie neuromuscolari e miastenia grave, nasce academyX per l'alta formazioneAl via l'iniziativa ideata e istituita da Sda Bocconi in collaborazione con argenx per specialisti preparati a sfide neurologia moderna ... adnkronos.com In Sicilia la miastenia gravis si cura a casa: la svolta della terapia domiciliareLa somministrazione domiciliare riduce drasticamente i tempi del trattamento (pochi secondi contro ore) e alleggerisce il carico organizzativo ed emotivo legato agli spostamenti, alle attese e alla ... osservatoriomalattierare.it Il è una risorsa preziosa e un punto di riferimento per tante persone e famiglie con malattie neuromuscolari seguite dai nostri centri. Per questo il progetto “ : ’ facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.