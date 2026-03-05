Sinergia tra pubblico e privato per promuovere percorsi di autonomia per le persone con disabilità

Dopo la pubblicazione dell’Avviso da parte del ministro per le Disabilità, le realtà del terzo settore e i servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio hanno iniziato a collaborare per sviluppare progetti mirati a favorire l’autonomia delle persone con disabilità. Questa sinergia mira a mettere in campo iniziative concrete e innovative per rispondere alle esigenze delle persone interessate.

A seguito della pubblicazione dell'Avviso da parte del ministro per le Disabilità, le realtà locali del terzo settore, anche grazie al supporto dei servizi sociali dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, si sono subito mobilitate per ideare progetti concreti e innovativi. L'obiettivo comune è chiaro: promuovere il benessere delle persone con disabilità attraverso interventi che riguardano la casa, il lavoro e il tempo libero. "Questo percorso – commenta l'assessora ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – rappresenta un esempio concreto di come coordinamento tra pubblico e privato, esperienza del terzo settore e nuove risorse possano convergere in una visione condivisa, centrata sulla persona e sulla sua piena partecipazione alla vita sociale, lavorativa e comunitaria.

Tecnologia e formazione: Riccione abbatte le barriere per l’autonomia delle persone con disabilitàA Riccione la tecnologia diventa un ponte verso la libertà per le persone con disabilità.

Cittadini fragili o con disabilità, nel 2025 sono state 57 le persone inserite in percorsi formativi e tirociniLa ricerca di lavoro è tra le esigenze che ricorrono con frequenza quando i cittadini accedono agli sportelli comunali.

