Sport inclusivo e attività per persone con disabilità | il coach Di Lallo nominato promotore istituzionale del Comune di Chieti

Il coach Gigi Di Lallo è stato nominato promotore istituzionale del Comune di Chieti per lo sport inclusivo e le attività rivolte alle persone con disabilità. La nomina è stata annunciata dall’amministrazione comunale e riguarda la promozione e il sostegno di iniziative sportive destinate a questa categoria. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del Comune.

L'incarico, a titolo gratuito, è stato conferito come riconoscimento del suo impegno costante nello sviluppo dello sport a vantaggio di tutti Gigi Di Nallo è stato nominato promotore istituzionale dello sport inclusivo e delle attività dedicate alle persone con disabilità per la città di Chieti. Giovedì 26 marzo, bel foyer del teatro Marrucino, l’ufficializzazione della nomina, a titolo gratuito, firmata dal sindaco Diego Ferrara e dall’assessore allo Sport Manuel Pantalone, quale riconoscimento dell’impegno costante di Di Nallo nello sviluppo dello sport a vantaggio di tutti. “È un conferimento che nasce da un percorso vero di ascolto... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Sport inclusivo e attività per persone con disabilità: il coach Di Lallo nominato promotore istituzionale del Comune di Chieti Articoli correlati Comune concede contributi per il trasporto di persone con disabilitàIl contributo sarà determinato in base al numero delle domande per una spesa complessiva massima di 3. Don Simone Tosetti nominato Referente diocesano per la pastorale delle persone con disabilitàDon Simone Tosetti, mantenendo i precedenti incarichi, è stato nominato Referente diocesano per la pastorale delle persone con disabilità, ed inoltre... Una selezione di notizie su Sport inclusivo e attività per persone... Temi più discussi: Disabilità e lavoro: un incontro per costruire insieme l’ecosistema dell’inclusione; In campo per i cittadini senior: lo sport diventa motore di inclusione sociale; Nei parchi arriva il Coach di quartiere; In pista per l'autismo allo Stadio Adriatico: centinaia di studenti per l'evento che promuove sport e inclusione. Chieti: un campo sportivo aperto a tutta la città in memoria di Michael LucianiRiqualificare il campo sportivo in via dei Frentani a Chieti e intitolarlo, entro maggio, alla memoria di Michael Luciani: il giovane 26enne deceduto lo scorso 18 ottobre 2024, in seguito ad un incide ... rete8.it Inclusione in Movimento: a Olbia lo sport diventa strumento di crescita e partecipazioneAll’aeroporto di Olbia una giornata tra attività pratiche e confronto tra esperti per promuovere lo sport inclusivo e il metodo Sport4LifeCoach ... rainews.it 2 posti di istruttori amministrativi presso il Comune di Chieti - facebook.com facebook Abruzzo, Comune di Chieti: concorso per diplomati, istruttori amministrativi Info e requisiti nel primo commento x.com