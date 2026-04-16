A Roma è stato inaugurato un nuovo centro dedicato ai giovani, situato in via Quirino Majorana all’interno del complesso chiamato Casa Vittoria. Il progetto, chiamato desTEENazione – desideri in azione, ha visto uno stanziamento di tre milioni di euro destinati alla creazione di uno spazio di aggregazione. Il centro mira a offrire un punto di riferimento per i ragazzi che frequentano l’area.

Via Quirino Majorana, all’interno del complesso noto come Casa Vittoria, è stato inaugurato il nuovo centro di aggregazione giovanile desTEENazione – desideri in azione. La struttura romana segna l’arrivo nel cuore della Capitale di un progetto nazionale voluto dal Governo Meloni, che punta a offrire spazi gratuiti, sicuri e di alta qualità per le nuove generazioni. Durante la cerimonia di apertura, la vice ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Bellucci, ha sottolineato come questa iniziativa sia il risultato di una strategia strutturata per rispondere ai bisogni reali dei ragazzi, trasformando le loro aspirazioni in opportunità concrete attraverso investimenti massicci e una gestione condivisa tra istituzioni e territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, nasce il nuovo centro per i giovani: 3 milioni per il futuro

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