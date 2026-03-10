Ita Airways e Trenitalia accordo per la mobilità integrata | nasce un laboratorio sull’Intelligenza Artificiale

Ita Airways e Trenitalia hanno firmato un accordo per migliorare la mobilità integrata tra i loro servizi. Le due aziende, entrambe parte del Gruppo Fs Italiane, lavorano insieme per creare un sistema di trasporti più connesso e efficiente. Nel quadro di questa collaborazione, nasce anche un laboratorio dedicato allo sviluppo di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale.

ITA Airways e Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) rafforzano la collaborazione per sviluppare un ecosistema di mobilità sempre più integrato, intelligente e sostenibile. Le due aziende hanno infatti sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) finalizzato a costruire un sistema di intermobilità fondato sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e di soluzioni digitali avanzate, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri e superare gli ostacoli operativi tra i diversi mezzi di trasporto. Il Memorandum è stato firmato dagli amministratori delegati di ITA Airways e Trenitalia, Joerg Eberhart e Gianpiero Strisciuglio.... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

