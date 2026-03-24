La scorsa settimana Oba Femi ha impressionato il WWE Universe schiantando Brock Lesnar al suolo con la sua Falls From Grace, accettando così la Open Challenge della bestia per WrestleMania 42. Poche volte si è visto nella storia un Lesnar così spaventato alla vista dell’avversario e soprattutto messo al tappeto così facilmente, sebbene la distrazione di Seth Rollins abbia avuto un ruolo importante. Lunedì scorso è stata una serata importantissima nella giovane carriera di Oba Femi, ma il bello, o brutto a seconda dell’esito, deve ancora venire e Brock Lesnar non rimarrà certo a guardare fino a WrestleMania. The Ruler non teme The Beast. Questa notte un ristabilito Paul Heyman, niente barba incolta e volto emaciato come la scorsa settimana, assieme a Brock Lesnar ha aperto la puntata di Raw. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Oba Femi prevale ancora su Brock Lesnar, questa volta senza effetto sorpresa

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WWE: Oba Femi continua a spingere per un match contro Brock LesnarOba Femi non nasconde le sue ambizioni e continua a parlare apertamente della possibilità di affrontare Brock Lesnar in un grande match WWE.

Oba Femi Challenges Brock Lesnar At WrestleMania | WWE Raw, March 16, 2026

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