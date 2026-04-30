Napoli un altro leader dello Scudetto è pronto al rinnovo | si cerca un nuovo accordo!

Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto di Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco che attualmente ha un accordo in scadenza. Il club ha deciso di accelerare le trattative per prolungare l'intesa fino al 2029, con l’obiettivo di blindare il giocatore e ridurre i rischi legati al mercato. La trattativa è in corso, mentre le parti si stanno confrontando per definire i dettagli del nuovo contratto.

Stanislav Lobotka viaggia verso il prolungamento contrattuale fino al 2029: il Napoli accelera sul rinnovo del centrocampista slovacco, blindando il regista di Conte con un contratto che elimina i rischi di mercato. Lobotka, si punta il 2029: presto una riunione. La clausola rescissoria da 25 milioni di euro per l’estero rimane – al momento – valida nel mese di luglio per i club esteri. Secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Napoli è intenzionato a trattenere il centrocampista slovacco. Il suo contratto scade nel 2027, ma gli azzurri possiedono un’opzione per prolungarlo fino al 2028. Nelle prossime settimane, però, è attesa una riunione per discutere di un nuovo accordo fino al 2029.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, un altro leader dello Scudetto è pronto al rinnovo: si cerca un nuovo accordo! Notizie correlate McTominay si racconta: «Amo Napoli, in campo divento un altro. Conte mi ha cambiato! Sul rinnovo e sullo scudetto rispondo così»Calciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il club Cremonese, Luperto si presenta:... Napoli, altro che addio: pronto il rinnovo! L’ha deciso ADLAntonio Conte dovrebbe restare alla guida del Napoli oltre la scadenza naturale del contratto: è questa la volontà chiara di Aurelio De Laurentiis,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli, Rrahmani torna tra i titolari: la difesa ritrova il suo leader; Schlein non sfila con l’Anpi, Conte a Napoli per D’Acquisto: la via istituzionale a sinistra; Torna il leader della difesa del Napoli: Conte rilancia Rrahmani per blindare la Champions; Como-Napoli, probabili formazioni: sfida tra Nico Paz e Kevin De Bruyne, le ultime stelle della Serie A. Napoli, Rrahmani torna tra i titolari: la difesa ritrova il suo leaderCuore e cervello al servizio di una difesa che senza di lui sbanda clamorosamente. Il rientro di Amir Rrahmani contro la Cremonese assomiglia quasi ad un sospiro di sollievo per il Napoli che nel cors ... napoli.repubblica.it Napoli, Rrahmani ha rinnovato fino al 2029 e sarà un perno del futuroNapoli-Cremonese 4-0. Vittoria sfarzosa e clean sheet ritrovato con Amir Rrahmani, il joystick della linea. L’anima della festa difensiva che quando c’è si vede e quando non c’è si sente. Si percepisc ... msn.com 46 FOTO NM - Napoli, inaugurato il D10S Museum da Piazza Italia https://www.napolimagazine.com/in-vetrina/articolo/46-foto-nm-napoli-inaugurato-il-museo-maradona-da-piazza-italia-29-04-2026 - facebook.com facebook Napoli: Alisson-Hojlund-De Bruyne, un tridente per oggi e per domani #SkySport #SkySerieA x.com