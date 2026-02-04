Napoli altro che addio | pronto il rinnovo! L’ha deciso ADL

Il Napoli si prepara a blindare Antonio Conte. Dopo aver fatto sapere che non intende lasciarlo andare, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già avviato i primi passi per il rinnovo. Le trattative sono in corso e nei prossimi giorni si attendono le definizioni ufficiali. La volontà del club è chiara: Conte resterà alla guida degli azzurri oltre la scadenza del contratto.

Antonio Conte dovrebbe restare alla guida del Napoli oltre la scadenza naturale del contratto: è questa la volontà chiara di Aurelio De Laurentiis, che già ragiona sul prolungamento. Il patron, dopo anni di corteggiamento per portarlo in panchina, non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare via da Napoli: l’era Conte è destinata a continuare. Conte resta a Napoli? La strategia di De Laurentiis. Come riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha impiegato tanto tempo per convincere Conte ad accettare la sfida azzurra, e ora non vuole rischiare di perderlo. Il contratto attuale garantisce ancora un anno, ma si pensa già al dopo: l’idea è quella di evitare qualsiasi incertezza futura, tenendo lontano possibili sirene dall’estero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, altro che addio: pronto il rinnovo! L’ha deciso ADL Approfondimenti su Napoli ADL Mazzocchi resta a Napoli: no all’addio, pronto anche il rinnovo Pasquale Mazzocchi resta a Napoli. Rinnovo Pulisic, il Milan ha deciso: la nuova data di scadenza del contratto. Lo statunitense è pronto a firmare La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli ADL Argomenti discussi: Napoli, altro addio: Mathias Olivera verso il Nottingham Forest. In arrivo Niccolò Fortini dalla Fiorentina al suo posto; Doveva tornare alla Juve: il rimpianto di Antonio Conte (e forse pure di De Laurentiis); Palmer-Gutierrez, le radici dell'eliminazione. Ora il Napoli riparte da Vergara; Marano, addio al giudice di pace: il contenzioso ad Aversa. Lang si scaglia contro Conte dopo il suo addio al Napoli, è un attacco durissimo: Un giorno si saprà tuttoAttacco durissimo di Noa Lang nei confronti di Antonio Conte dopo il suo addio al Napoli: Bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse ... fanpage.it Lang: Addio a Napoli? Con Conte non è andata bene. Un giorno si saprà tuttoL'esterno a Espn: Non mi aspettavo di andar via, volevo combattere ... msn.com Altro che 20 milioni (cifra recentemente rifiutata dal Napoli), il prezzo di Vergara è schizzato ancora più in alto. - facebook.com facebook #Napoli, altro stop: elongazione per Milinkovic-Savic, quali partite salta. Operazione ok per Neres x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.