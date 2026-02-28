Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che nessun italiano è coinvolto nell’attuale escalation in Medio Oriente. Ha inoltre affermato che la situazione resta complicata, senza però fornire dettagli sulle specifiche dinamiche o sui possibili sviluppi futuri. Tajani ha espresso queste considerazioni in merito alla situazione in corso nella regione.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è espresso in merito all’escalation che si sta svolgendo attualmente in Medio Oriente. In seguito agli attacchi contro l’ Iran il ministro sostiene che non vi sia nessun connazionale ferito dagli scontri. La puntualizzazione, come spiegato da quest’ultimo, è legata alla forte presenza di italiani nella zona. “Non c’è neanche un italiano coinvolto negli attacchi molteplici che ci sono stati in Iran e nei Paesi dell’area del Golfo” ha riferito parlando con i giornalisti. Le parole di Tajani sulla situazione in Medio Oriente. Il ministro sostiene che in Iran i collegamenti sono difficili, tuttavia l’ambasciatrice Paola Amadei è impegnata a organizzare a Teheran le operazioni per coloro che vogliono rientrare in Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Medio Oriente, Tajani: “Nessun italiano coinvolto, ma la situazione resta complicata”

Attacco in Iran, Tajani: "Nessun italiano coinvolto in Iran e nel Golfo" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2026 "La prima notizia positiva è che non c'è neanche un italiano coinvolto negli attacchi molteplici che ci sono...

Leggi anche: Medio Oriente, situazione drammatica a Gaza

Approfondimenti e contenuti su Medio Oriente.

Temi più discussi: Meloni convoca una riunione di governo: 'Italia vicina agli iraniani che chiedono rispetto dei diritti'; Board of Peace, Tajani: Va nella giusta direzione, ne parleremo anche a Bruxelles; Board of Peace, Italia sarà osservatore. Tajani: Andrò io a Washington; Tajani: Nessuno scodinzolìo, pensiamo a un piano finanziario autonomo per Gaza.

Escalation in Medio Oriente, Tajani: Nessun italiano ferito, migliaia nella regioneIl ministro degli Esteri italiano assicura che non ci sono connazionali feriti in seguito agli attacchi contro l'Iran e nemmeno nella base Usa in Kuwait colpita da missili di Teheran dove ci sono oltr ... msn.com

Tajani, nessun italiano coinvolto negli attacchi in Iran e nel GolfoLa prima notizia positiva è che non c'è neanche un italiano coinvolto negli attacchi molteplici che ci sono stati in Iran e nei Paesi dell'area del Golfo. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli ... ansa.it

Questa notte sono iniziati gli attacchi in Iran e la situazione in Medio Oriente è in continua escalation con bombardamenti anche al di fuori del paese, tra cui uno vicino al tracciato del Bahrain. Ciò ha comportato la chiusura degli spazi aerei di vari paesi, tra i q - facebook.com facebook

della serie: ragazzi non ci roviniamo il weekend: Von der Leyen annuncia di aver convocato per lunedì un apposito Collegio di Sicurezza con gli altri commissari UE. Per lunedì. Mentre il Medio Oriente è in fiamme. Con potenziali ricadute x.com