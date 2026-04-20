L'incontro tra le parti riguardante il trasferimento del difensore tra il Gila e il Napoli si è concluso con la porta socchiusa, rimandando ogni decisione a un momento successivo. La società partenopea sta cercando di rafforzare la linea difensiva per la prossima stagione, considerando il possibile addio di un centrale e le condizioni non ottimali di altri giocatori infortunati. Al momento, nessun accordo definitivo è stato raggiunto.

Il Napoli vuole rinforzare la difesa per la prossima stagione. Buongiorno non convince, Juan Jesus potrebbe partire e gli infortunati di Rrahmani preoccupano non poco. Mario Gila rimane blindato alla Lazio fino al termine della stagione e l’agente ha escluso trattative con il club azzurro, ribadendo che il difensore spagnolo è concentrato solo sui biancocelesti. Alejandro Camano, però, sarebbe felice di accogliere una proposta dei partenopei. Gila alla Lazio: il contratto che protegge tutto. Il difensore spagnolo ha ancora un anno di contratto con i biancocelesti e ha completato il quarto anno della sua permanenza nella capitale. Camano ha sottolineato come “la testa del giocatore deve stare solo sulla Lazio” in questa fase cruciale della stagione, dove la squadra di Sarri ha l’obiettivo di vincere la Coppa Italia.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Gila-Napoli, l’agente socchiude la porta: la trattativa è rimandata

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