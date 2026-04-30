Napoli si accende | viaggio tra sapori e artigianato a Piazza Dante

A Napoli, Piazza Dante si anima fino al 3 maggio con la manifestazione Saporitissimo, dedicata alle eccellenze enogastronomiche e all’artigianato locale. L’evento, promosso con il supporto del Ministero Made in Italy, offre l’opportunità di scoprire prodotti tipici e lavorazioni artigianali attraverso diverse iniziative e stand espositivi presenti nella piazza. La manifestazione coinvolge produttori, artigiani e visitatori in un’atmosfera vivace e autentica.

? Cosa sapere La kermesse Saporitissimo si svolge a Piazza Dante fino al 3 maggio.. L'evento promuove eccellenze enogastronomiche e artigianato con il supporto del Ministero Made in Italy.. Piazza Dante ospita fino al 3 maggio la kermesse Saporitissimo, un evento che porta i profumi di tutta Italia nel cuore di Napoli grazie all’iniziativa promossa dall’associazione D2 Eventi insieme a Casartigiani, con il sostegno del Comune attraverso l’Assessorato al Turismo, della Seconda Municipalità e del Ministero del Made in Italy. Camminando tra gli stand, si ha l’impressione di compiere un vero pellegrinaggio sensoriale che attraversa i confini regionali senza muoversi dal centro cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli si accende: viaggio tra sapori e artigianato a Piazza Dante NAPOLI a Natale | Via Toledo di Sera da Piazza del Plebiscito a Piazza Dante | 4K Walking Tour Notizie correlate Biella si accende: viaggio tra sapori e artigianato d’EuropaDal 24 al 26 aprile, Biella si trasformerà in un polo di attrazione internazionale grazie al ritorno del Mercato Europeo presso i Giardini Zumaglini... Albissola si accende: tra ceramica e sapori un viaggio nel tempoLe strade del centro storico di Albissola Marina si preparano a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per la manifestazione Arte nel gusto,... Contenuti utili per approfondire Napoli, via a Saporitissimo, viaggio nella gastronomia italiana a piazza DanteNon solo sapori e tradizioni, ma anche spettacolo con l’appuntamento con le selezioni di miss Italia. L'edizione 2026 di Saporitissimo, in programma dal 24 aprile al 3 maggio a Piazza Dante, nel cuore ... napoli.repubblica.it Saporitissimo: la grande festa del gusto arriva in Piazza Dante a NapoliPiazza Dante a Napoli ospita Saporitissimo dal 30 aprile al 3 maggio 2026: quattro giorni dedicati allo street food d'eccellenza, ai prodotti tipici e al divertimento per tutta la famiglia. 2anews.it