Biella si accende | viaggio tra sapori e artigianato d’Europa

Dal 24 al 26 aprile, Biella ospiterà il Mercato Europeo, che si terrà nei Giardini Zumaglini e nelle zone circostanti. L'evento attirerà visitatori da diverse nazioni, offrendo esposizioni e bancarelle con prodotti artigianali e gastronomici provenienti da vari paesi europei. La manifestazione rappresenta il ritorno di un appuntamento che coinvolge diverse realtà locali e internazionali, coinvolgendo anche associazioni e operatori del settore.

Dal 24 al 26 aprile, Biella si trasformerà in un polo di attrazione internazionale grazie al ritorno del Mercato Europeo presso i Giardini Zumaglini e le aree limitrofe. La manifestazione, oggi denominata Mercato delle Regioni d’Europa, offrirà per tre giorni un percorso tra gastronomia continentale e artigianato specializzato, con aperture previste dalle ore 9:00 fino a mezzanotte. Un mosaico gastronomico e produttivo nel cuore di Biella. L’area verde dei Giardini Zumaglini diventerà il fulcro di un’offerta culinaria che punta sulla rarità e sulla diversità. I visitatori potranno esplorare una selezione di street food proveniente da diverse nazioni, accompagnata da birre prodotte in modo artigianale e dolci tipici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella si accende: viaggio tra sapori e artigianato d’Europa Notizie correlate Albissola si accende: tra ceramica e sapori un viaggio nel tempoLe strade del centro storico di Albissola Marina si preparano a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per la manifestazione Arte nel gusto,... Napoli si accende: tra cultura pop, archeologia e sapori del gustoNapoli si prepara a vivere un weekend di intensa programmazione culturale e gastronomica tra venerdì 17 e domenica 19 aprile 2026, con una offerta...