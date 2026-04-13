Albissola si accende | tra ceramica e sapori un viaggio nel tempo

Le strade del centro storico di Albissola Marina si stanno preparando a ospitare Arte nel gusto, una manifestazione che si terrà domenica. L’evento combina le tradizioni artistiche locali con la gastronomia della zona savonese, offrendo un’esperienza che coinvolge sia l’arte della ceramica sia i sapori tipici della regione. La giornata si svolgerà all’aperto, trasformando le vie del centro in un palcoscenico naturale per esposizioni e degustazioni.

Le strade del centro storico di Albissola Marina si preparano a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per la manifestazione Arte nel gusto, un evento che unirà le tradizioni artistiche locali alla ricchezza gastronomica della zona savonese durante l’intera giornata di domenica. Il progetto, nato dalla volontà dell’Amministrazione Comunale e coordinato da Dellepiane, consigliera delegata al Commercio, mira a creare un percorso esperienziale che attraversi i caruggi e le vie cittadine fino alle ore 18:00, mettendo in relazione memoria storica, cibo e creatività. Un itinerario tra innovazione artistica e sapori del territorio. Il cuore pulsante dell’iniziativa si articolerà attraverso quattro zone tematiche distinte, progettate per offrire ai visitatori una partecipazione attiva e diversificata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albissola si accende: tra ceramica e sapori un viaggio nel tempo Carpi, tra arte e sapori: un viaggio nel cuore del RinascimentoNel cuore della Pianura Padana, tra Palazzo dei Pio e la mostra «Non di solo pane» dedicata alla cucina del Rinascimento. Una domenica immersa nel verde: viaggio tra tradizioni e sapori dimenticatiTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) MESAGNE -...