I Carabinieri del ROS hanno sequestrato un patrimonio di circa 8 milioni di euro a un imprenditore nel comune di Sant'Antimo. Il provvedimento riguarda immobili e aziende collegati ai clan Puca, Verde e Ranucci. L'operazione si inserisce in un'indagine volta a contrastare attività illegali associate a queste organizzazioni criminali. Il sequestro è stato eseguito nella giornata di oggi e coinvolge diverse proprietà riconducibili all’imprenditore.

? Cosa sapere I Carabinieri ROS sequestrano 8 milioni di euro ad Antimo Cesaro a Sant'Antimo.. Il provvedimento colpisce immobili e aziende legati ai clan Puca, Verde e Ranucci.. I Carabinieri del ROS di Napoli hanno eseguito un sequestro di beni per circa 8 milioni di euro nei confronti di Antimo Cesaro, imprenditore di Sant’Antimo attivo tra la sanità privata e il settore immobiliare, giovedì 30 aprile 2026. Il provvedimento, che mira alla confisca definitiva, è stato disposto dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli su istanza della DDA partenopea. La misura colpisce un patrimonio vasto e diversificato, che vede coinvolti anche i familiari del sessantenne, i quali risultano destinatari dell’azione giudiziaria in qualità di terzi interessati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, sequestrati 8 milioni all’imprenditore: immobili e aziende

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