Napoli presi i ladri acrobati esperti nel depredare case e attività commerciali scalando i balconi

A Napoli, sono stati arrestati alcuni ladri specializzati nel scavalcare balconi e raggiungere piani alti di case e negozi. Gli investigatori hanno raccolto diverse immagini di videosorveglianza che mostrano gli uomini mentre si introducevano nelle proprietà senza lasciare tracce visibili. Le forze dell'ordine hanno confermato la loro abilità nel superare le barriere architettoniche per compiere i furti.

Accedevano agli immobili attraverso balconi e piani elevati, incastrati anche grazie ai numerosi filmati di viceosorveglianza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sos furti, altre due case nel mirino. I proprietari escono per mezz’ora. Ladri acrobati entrano in azioneHanno aspettato che i proprietari uscissero di casa, poi nel giro di poco più di mezz’ora hanno visitato e messo a soqquadro due appartamenti. Napoli, fermati il “ladro acrobata” e la sua complice: entrava negli appartamenti scalando balconi e piani elevatiL'indagine del commissariato Vicaria-Mercato ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo e una donna... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ladri in banca a Pomigliano d'Arco, cercano di scassinare la cassa automatica ma il colpo non riesce; Asti, colpo da 500mila euro in gioielleria: presi i ladri; Rubano 20mila euro in casa, presi due minorenni: ma uno è il figlio del proprietario. Traditi dalle telecamere; Banche assaltate dai ladri, due furti tentati nella notte tra Bacoli e Monte di Procida. Potrebbe essere la stessa banda. «Ladri acrobati», arrestati un uomo e una donna a NapoliUna ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nei confronti di due soggetti, un uomo ed una donna, ritenuti gravemente indiziati di essere gli autori di numerosi episodi di rapine ... ilmattino.it Rapina in banca a Napoli, intervento delle forze speciali terminato: mistero sulla fuga dei ladriRapina in una banca Credit Agricole a Napoli: colpo studiato nei dettagli tra ostaggi, caveau e possibile fuga nelle fogne. notizie.it È partita oggi l’edizione 2026 del Comicon Napoli, e fin dalle prime ore si è registrato un mix di entusiasmo travolgente e forti disagi organizzativi. L’apertura dei cancelli ha richiamato migliaia di appassionati, ma ha anche messo sotto pressione l’intera area d - facebook.com facebook Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore e abbracciano commossi Bruno Giordano e la sua famiglia per la scomparsa della cara moglie Susanna. x.com