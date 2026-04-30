Napoli fermati il ladro acrobata e la sua complice | entrava negli appartamenti scalando balconi e piani elevati

Un uomo e una donna sono stati arrestati a Napoli a seguito di un’indagine condotta dal commissariato Vicaria-Mercato. Le autorità hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei loro confronti, con l’accusa di aver compiuto diversi furti in appartamenti. La coppia, conosciuta come il “ladro acrobata”, aveva l’abitudine di entrare nelle abitazioni scalando balconi e piani elevati.

L'indagine del commissariato Vicaria-Mercato ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo e una donna ritenuti responsabili di una serie di rapine e furti in appartamento a Napoli. Tra le vittime anche l'Ibis Hotel, lo Chalet Barbato e l'Antica Pizzeria Michele. L'indagine ha preso avvio dalle numerose denunce presentate da privati cittadini, strutture ricettive ed esercizi commerciali colpiti da una serie di reati predatori. Tra le vittime figurano l'Ibis Hotel, lo Chalet Barbato, l'Antica Pizzeria Michele e la Osta Mariano srl. Gli episodi, già più volte...🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, fermati il “ladro acrobata” e la sua complice: entrava negli appartamenti scalando balconi e piani elevati Notizie correlate Leggi anche: Quando il “ladro acrobata” punta al sacro: Gilberto Popolo a processo per i cimeli rubati Lonate Pozzolo: ladro ucciso, arrestato il terzo compliceUn tentativo di effrazione in una villa di Lonate Pozzolo, nella provincia di Varese, si è trasformato in tragedia il 14 gennaio scorso quando un... Contenuti utili per approfondire Napoli, coppia drogata e rapinata a Posillipo: banditi in fuga con un diamante da 300mila euroFurto milionario a Posillipo, dove una banda di ladri esperti è riuscita a introdursi in un appartamento mentre i proprietari dormivano. I coniugi, insieme alla ... corriereadriatico.it Rapina in banca a Napoli, non si fermano le indagini: è ancora caccia ai banditiC’è un insospettabile in questa storia. Uno che è andato su e giù, per settimane se non addirittura mesi. Passava inosservato, magari indossava una tuta da ... ilmattino.it