Un parcheggiatore abusivo di 28 anni, straniero, ha aggredito gli agenti di polizia durante un controllo nel centro di Catania e ha danneggiato la volante con un oggetto contundente. La causa dell'intervento era la presenza di un’auto in sosta irregolare, ma lui ha reagito in modo violento, cercando di scappare e minacciando gli agenti. Durante l’arresto, ha anche cercato di sottrarsi alla cattura con spinte e urla.

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi a Catania, dove un 28enne straniero è stato fermato dopo aver minacciato gli agenti e danneggiato la volante durante un controllo di routine nei pressi del parcheggio Borsellino. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, è stato condotto in Questura in attesa di giudizio per direttissima. Cosa è successo a Catania L’episodio si è verificato in via Dusmet, una zona di Catania frequentemente pattugliata per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che spesso infastidiscono gli automobilisti in cerca di un posto auto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Parcheggiatore abusivo aggredisce gli agenti durante un controllo a Catania e danneggia la volante, arrestato

Fermato per un controllo, aggredisce i poliziotti e danneggia la volante: pregiudicato arrestatoLa polizia ha arrestato un uomo di 46 anni di Biancavilla dopo che ha aggredito due agenti durante un controllo di routine.

17enne aggredisce gli agenti durante un controllo a Lecce, trasportava droga nelle mutande: arrestatoUn giovane di 17 anni è stato arrestato a Lecce dopo aver aggredito due agenti durante un controllo di polizia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.