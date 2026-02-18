Parcheggiatore abusivo aggredisce gli agenti durante un controllo a Catania e danneggia la volante arrestato
Un parcheggiatore abusivo di 28 anni, straniero, ha aggredito gli agenti di polizia durante un controllo nel centro di Catania e ha danneggiato la volante con un oggetto contundente. La causa dell'intervento era la presenza di un’auto in sosta irregolare, ma lui ha reagito in modo violento, cercando di scappare e minacciando gli agenti. Durante l’arresto, ha anche cercato di sottrarsi alla cattura con spinte e urla.
Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi a Catania, dove un 28enne straniero è stato fermato dopo aver minacciato gli agenti e danneggiato la volante durante un controllo di routine nei pressi del parcheggio Borsellino. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, è stato condotto in Questura in attesa di giudizio per direttissima. Cosa è successo a Catania L’episodio si è verificato in via Dusmet, una zona di Catania frequentemente pattugliata per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che spesso infastidiscono gli automobilisti in cerca di un posto auto. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Fermato per un controllo, aggredisce i poliziotti e danneggia la volante: pregiudicato arrestatoLa polizia ha arrestato un uomo di 46 anni di Biancavilla dopo che ha aggredito due agenti durante un controllo di routine.
17enne aggredisce gli agenti durante un controllo a Lecce, trasportava droga nelle mutande: arrestatoUn giovane di 17 anni è stato arrestato a Lecce dopo aver aggredito due agenti durante un controllo di polizia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Massafra, minaccia di morte la compagna e aggredisce i carabinieri: arrestato un 29enne; Catania, parcheggiatore abusivo con 26 chiavi d'auto; Napoli, parcheggiatore abusivo aggredisce automobilisti al Parco san Paolo; Napoli, terrore al Parco San Paolo: parcheggiatore abusivo aggredisce automobilisti in pieno giorno.
Napoli, parcheggiatore abusivo aggredisce automobilisti al Parco san PaoloNapoli – Non più fenomeno di marginalità urbana ma emergenza di ordine pubblico. Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nel capoluogo campano assume i contorni di un controllo sistematico degli spazi ... cronachedellacampania.it
Parcheggi selvaggi a Catania, colto in flagrante un parcheggiatore abusivo con 26 chiavi di svariati veicoliContinua la lotta alla sosta selvaggia tra le strade catanesi, dove gli agenti hanno sanzionato diversi automobilisti sorpresi in doppia fila ... newsicilia.it
Catania, controlli in centro: droga, parcheggiatore abusivo e guida senza patente: sanzioni #Cronaca #Catania #controlli #droga #guida #parcheggiatore #sanzioni facebook