Napoli poiana di Harris recuperata dai carabinieri in via Nuova Villa e restituita a ditta di Pozzuoli

I carabinieri di Napoli sono intervenuti in via Nuova Villa a seguito di una segnalazione al 112, riuscendo a recuperare una poiana di Harris che era fuggita alcuni giorni prima. L’uccello è stato preso in custodia e successivamente restituito alla ditta di Pozzuoli proprietaria dell’animale. L’intervento si è concluso con il rientro del rapace nelle mani dei proprietari.