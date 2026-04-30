Napoli poiana di Harris recuperata dai carabinieri in via Nuova Villa e restituita a ditta di Pozzuoli
I carabinieri di Napoli sono intervenuti in via Nuova Villa a seguito di una segnalazione al 112, riuscendo a recuperare una poiana di Harris che era fuggita alcuni giorni prima. L’uccello è stato preso in custodia e successivamente restituito alla ditta di Pozzuoli proprietaria dell’animale. L’intervento si è concluso con il rientro del rapace nelle mani dei proprietari.
Intervento dei carabinieri dopo una segnalazione al 112: il rapace, fuggito giorni prima, è stato riconsegnato ai proprietari.🔗 Leggi su Fanpage.it
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