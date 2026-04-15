Bracconaggio | poiana con un pallino nel cranio soccorsa dai carabinieri forestali

Un nuovo episodio di bracconaggio ha coinvolto una poiana che è stata trovata ferita con un pallino nel cranio. I carabinieri forestali sono intervenuti per soccorrerla e l’hanno portata al centro di recupero per animali selvatici di Campomorone. La presenza di un proiettile in un esemplare selvatico evidenzia ancora una volta le criticità legate alla caccia illegale.

Ancora un caso di bracconaggio, con una poiana soccorsa dai carabinieri forestali e portata al Cras di Campomorone per le cure necessarie. L'animale è stato portato al centro con una gravissima ferita che ha causato la perdita dell'occhio destro. Ma non solo, perché dalle radiografie è emerso che.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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