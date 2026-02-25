Napoli Conte può finalmente sorridere | arrivano due buone notizie da Castel Volturno

Antonio Conte trova un po’ di sollievo dopo settimane difficili, causate da problemi alla squadra. Due notizie favorevoli arrivano dall’allenamento a Castel Volturno e migliorano il suo stato d’animo. I giocatori si sono allenati con entusiasmo e hanno mostrato segni di ripresa. La squadra dimostra di voler reagire e di credere nel lavoro di Conte. La stagione continua con nuove speranze per il tecnico e la sua formazione.

Antonio Conte può finalmente sorridere. Dopo tante notizie negative, ne arrivano, infatti, due positive. Frank Zambo Anguissa, ai box da mesi, è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe tornare a disposizione già per la gara trasferta di Verona. Prosegue intanto anche il recupero di De Bruyne, tornato lunedì a Castel Volturno. Il centrocampista belga - riferisce Sky Sport - potrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana e tornare disponibile contro il Torino, prossima gara interna degli azzurri. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Verso Lazio – Napoli, gioia per Conte: buone notizie da Castel VolturnoNel contesto della prossima partita tra Lazio e Napoli, arrivano notizie positive da Castel Volturno. Inter-Napoli, Conte può sorridere: da Castel Volturno arriva una buona notiziaAntonio Conte può affrontare con maggiori certezze la sfida contro l'Inter a San Siro. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Atalanta-Napoli, probabili formazioni: McTominay in dubbio, si scalda Gilmour; Napoli-Roma, segnali positivi per Conte: Gilmour torna in campo dopo il lungo stop; Fantacalcio Napoli, De Bruyne è tornato: ecco quando rivedrà il campo; Finalmente De Bruyne, il belga torna a Napoli nel weekend! Ecco la data del suo rientro in campo. Il Napoli riabbraccia De Bruyne ma la sorpresa è un’altra: Conte a Verona con una novità che può valere la svoltaDe Bruyne s’è rivisto ieri al centro sportivo del Napoli dopo quattro mesi di assenza, oggi il primo allenamento di Anguissa in gruppo: Conte potrebbe convocare il camerunese per Verona ... sport.virgilio.it Troise sul Napoli: Assenze decisive, ma Conte può ancora centrare gli obiettiviCresciuto nelle giovanili del Napoli e per cinque anni difensore della prima squadra azzurra, Emanuele Troise, oggi tecnico del Lumezzane in Serie C,. tuttomercatoweb.com Napoli, De Bruyne torna a Castel Volturno: Conte cerchia la data del rientro in campo - facebook.com facebook Continua il trend degli allenamenti congiunti in quel di Castel Volturno per il Napoli Gli uomini di Conte affronteranno il Giugliano Calcio nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio Altra occasione per mettere minuti nelle gambe per alcuni azzurri, tra ritorni d x.com