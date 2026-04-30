Napoli nuova rete contro racket e usura | si studia un piano di tutela

A Napoli, Vincenzo Santangelo e le associazioni antiracket si sono riuniti per discutere una nuova strategia di tutela contro il racket e l’usura. L’obiettivo è mettere a punto un piano che coinvolga diversi soggetti e strumenti per rafforzare le azioni di contrasto. L’incontro si inserisce in un percorso di confronto tra rappresentanti istituzionali e associazioni impegnate nella lotta a queste attività illegali.

?? Cosa sapere Vincenzo Santangelo e le associazioni antiracket si incontrano a Napoli per una nuova strategia. Il piano punta a tutelare i denuncianti e riutilizzare i beni confiscati in Campania. A Napoli, il Presidente della Commissione regionale Anticamorra Vincenzo Santangelo ha incontrato oggi i vertici della Fondazione Polis e della Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane per definire una strategia comune di tutela dei cittadini più fragili. Il tavolo di confronto, t .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, nuova rete contro racket e usura: si studia un piano di tutela Notizie correlate Gela, parrucchiera al vertice di un racket: usura e intimidazioni sugli imprenditori locali sotto indagine.Gela, l’ombra di una parrucchiera sulla città: usura e incendi nel mirino della giustizia Una donna, titolare di un salone di bellezza, è al centro... Olbia si rivoluziona: via al piano per la nuova rete elettrica? Cosa sapere Il Ministero avvia l'iter per la nuova stazione elettrica di Terna a Olbia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Web Tv Comune di Napoli – RIVE, parte la rete contro la violenza di genere; A Napoli nasce R.I.V.E., una rete contro la violenza di genere; RIVE, parte la rete contro la violenza di genere; Remigrazione. Ricci, Cgil Napoli Campania: Proposta di legge sovranista e razzista. NM LIVE - Savino: Il Napoli può fare bottino pieno, ma serve attenzione contro il Como, Conte? Penso voglia rimanere e vincereNAPOLI - ALBERTO SAVINO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul ... napolimagazine.com NM LIVE - Portanova: Napoli, squadra spenta con la Lazio, serve ritrovare quella mentalità che ha caratterizzato questa stagioneNAPOLI – DANIELE PORTANOVA, ex difensore del Napoli, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti ... napolimagazine.com IL NAPOLI FA SUL SERIO https://shorturl.at/46KH - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, il punto con Delia Paciello tra i tifosi all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno @PacielloDelia x.com