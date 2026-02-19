Gela parrucchiera al vertice di un racket | usura e intimidazioni sugli imprenditori locali sotto indagine

Una parrucchiera di Gela, accusata di aver gestito un giro di usura e intimidazioni, è sotto indagine. Secondo le indagini, avrebbe imposto tassi elevati a imprenditori locali, minacciandoli di incendi se non pagavano. La donna gestisce un salone di bellezza molto frequentato, che viene ora esaminato come possibile copertura di attività illecite. La procura sta raccogliendo prove per chiarire il suo ruolo in questa rete criminale. La città si domanda quali altri dettagli emergano nel corso delle indagini.

Legalità, Comune e “SOS Impresa” insieme contro racket e usuraIl Comune di Avellino e l’Associazione SOS Impresa hanno firmato un Protocollo d’Intesa volto a promuovere la legalità e a combattere racket e usura.

Avellino, sinergia tra SOS Impresa e Comune: firmato protocollo per le vittime di usura e racketL’Associazione SOS Impresa Avellino APS e il Comune di Avellino hanno firmato un protocollo di intesa per promuovere la legalità e contrastare usura e racket.

