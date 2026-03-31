L’infermeria del Napoli si svuota | le date esatte del rientro in campo per Di Lorenzo Rrahmani Neres e Vergara

L’infermeria del Napoli si sta svuotando, con alcuni giocatori che prevedono di tornare in campo nelle prossime settimane. Sono state comunicate le date ufficiali di rientro di Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara, che si stavano recuperando da infortuni. La squadra si sta preparando così per le ultime partite di campionato con ulteriori rinforzi disponibili.

L’INFERMERIA SI SVUOTA. Il Napoli si prepara allo sprint finale di campionato recuperando pedine fondamentali. Il difensore Amir Rrahmani ha bruciato le tappe e punta al rientro per la sfida contro la Lazio del 18 aprile. Più lungo e cauto il decorso per capitan Giovanni Di Lorenzo: salterà il big match contro il Milan a Pasquetta per puntare alla gara con la Cremonese del 24 aprile. Tempi simili per Antonio Vergara (fine aprile), mentre per rivedere il brasiliano David Neres in campo dopo l’operazione alla caviglia bisognerà attendere il mese di maggio. Quando tornano dagli infortuni Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara Quando tornano dagli infortuni Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara nel Napoli?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - L’infermeria del Napoli si svuota: le date esatte del rientro in campo per Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara Articoli correlati Leggi anche: Bollettino infortuni Napoli: quando tornano Di Lorenzo, Lobotka e Neres? Le date esatte e il piano di Conte Il Napoli pensa già al Milan, da Di Lorenzo e Rrahmani a Neres e Vergara: ecco chi rienteràIl Napoli si approccia alla sosta con uno sguardo già rivolto alla sfida contro il Milan. Tutti gli aggiornamenti su L'infermeria del Napoli si svuota le... Temi più discussi: Quando tornano Di Lorenzo, Neres, Rrahmani e Vergara dall'infortunio: le ultime in casa Napoli su condizioni e tempi di recupero; L'esito degli esami clinici per Rafael Leao; Napoli, infermeria vuota; Napoli, infortunio Neres: quanto manca al rientro. Gazzetta dello Sport: Napoli, l’infermeria si svuota: Conte ritrova i big per il finaleIl Napoli intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. Come racconta la Gazzetta dello Sport, dopo mesi complicati sul fronte degli infortuni, la rosa di Conte comincia lentamente a ricomporsi. I ... napolipiu.com Napoli, l'infermeria si svuota: Lobotka verso il rientro a CagliariIn vista dell'ostica trasferta di Cagliari, infatti, il Napoli quasi certamente potrà fare nuovamente affidamento su Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco infatti dovrebbe rientrare dopo aver ... fantacalcio.it Questo ex Napoli è quasi irriconoscibile: diteci chi è #napoli #spazionapoli - facebook.com facebook Unione industriali Napoli, ecco la squadra del presidente designato Genna. Due i vice presidenti, Alessandro Di Ruocco e Marilù Faraone Mennella #ANSA x.com