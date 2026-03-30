Blitz a Caserta e Napoli contro la criminalità organizzata | eseguite 23 misure cautelari a carico di presunti affiliati al clan dei Casalesi e disposto un sequestro di beni da 40 milioni di euro

Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un’operazione a Caserta e Napoli che ha portato all’esecuzione di 23 misure cautelari nei confronti di sospetti affiliati al clan dei Casalesi. Contestualmente, è stato disposto il sequestro di beni per un valore di circa 40 milioni di euro. L’intervento si inserisce in un’azione coordinata contro le attività criminali nella regione.

Continua senza sosta la lotta alla criminalità organizzata da parte delle autorità italiane. All’alba, con le strade ancora vuote, i carabinieri sono entrati in azione tra Caserta e Napoli per eseguire ventitré misure cautelari, di cui 19 in carcere e 4 ai domiciliari, a carico di presunti esponenti della fazione dei Zagaria del clan dei Casalesi. L’operazione è stata disposta del Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Pesanti le accuse nei confronti degli indagati che, a seconda delle posizioni, devono rispondere di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, usura, minacce, droga, armi, e riciclaggio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Blitz a Caserta e Napoli contro la criminalità organizzata: eseguite 23 misure cautelari a carico di presunti affiliati al clan dei Casalesi e disposto un sequestro di beni da 40 milioni di euro Articoli correlati Maxi blitz tra Caserta e Napoli: 23 arresti nel clan dei Casalesi, sequestri per 40 milioni di euroIl provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all’arresto di 19 persone in... Leggi anche: Blitz antimafia a Caserta, carabinieri e Dda Napoli colpiscono clan Casalesi: 23 misure cautelari Approfondimenti e contenuti su Blitz a Caserta e Napoli contro la... Temi più discussi: Camorra, in corso blitz dei Carabinieri in provincia di Caserta; Camorra, blitz contro il clan dei casalesi in provincia di Caserta: impiegati 150 carabinieri; Camorra, blitz dei carabinieri nel Casertano: 23 arresti nei Casalesi; Camorra, colpo al clan dei Casalesi: 23 misure cautelari. Blitz antimafia a Caserta, carabinieri e Dda Napoli colpiscono clan Casalesi: 23 misure cautelariMaxi operazione dei carabinieri contro il clan dei Casalesi nel Casertano, con decine di misure cautelari eseguite nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 30 aprile. Il blitz è stato condotto ... fanpage.it Camorra, in corso blitz dei Carabinieri in provincia di CasertaSi sta svolgendo, in queste ore, un’operazione gestita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta e del Ros di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo campano, ... tg24.sky.it SORPRESA PER TRE VOLTE A GESTIRE ALLOGGI ABUSIVI - Nuovo blitz della Polizia di Stato in Torre Belvedere in zona stazione a Padova. Gli agenti tra degrado e condizioni igienico sanitarie inesistenti, hanno individuato in due appartamenti: 36 posti let - facebook.com facebook Blitz contro i Casalesi, 23 arresti, anche i fratelli del boss Zagaria. Operazione dei carabinieri, coordinata dalla Dda, scattata all'alba #ANSA x.com