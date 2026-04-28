Napoli Nord maxi sequestro da 30 milioni per frode fiscale nella GDO

Da puntomagazine.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Napoli Nord, le autorità hanno eseguito un sequestro di beni per un valore di 30 milioni di euro, legato a un'inchiesta su frode fiscale nella grande distribuzione organizzata. Sono 29 le persone denunciate nell’ambito dell’indagine, che ha scoperto l’utilizzo di fatture false e l’impiego di manodopera non regolare. Il sequestro è stato disposto dal Tribunale di Napoli Nord.

Fatture false e manodopera illecita nella grande distribuzione: 29 indagati e sequestro record disposto dal Tribunale di Napoli Nord. Un sequestro preventivo da oltre 30 milioni di euro è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord nell’ambito di una vasta indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord e condotta dal Nucleo di Polizia Economico?Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. Il provvedimento si inserisce in un procedimento penale che vede 29 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, indagati per l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Napoli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

napoli nord maxi sequestro da 30 milioni per frode fiscale nella gdo
© Puntomagazine.it - Napoli Nord, maxi sequestro da 30 milioni per frode fiscale nella GDO

Notizie correlate

Maxi frode fiscale e appalti illeciti: sequestro da 30 milioni. Indagati in 29, sistema da 166 milioni di euroSotto la lente della Procura di Napoli Nord il polo della grande distribuzione: cooperative “serbatoio” di manodopera per aggirare Iva e contratti Un...

Barletta, maxi frode fiscale da 30 milioni con società in Francia e Spagna: sequestro recordOltre 11 milioni di euro sequestrati a seguito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza, che ha coinvolto 2 amministratori e 1 socio di...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Maxi frode nella Grande distribuzione: cooperative fantasma, appalti finti e 166 milioni di fatture false; Maxi frode fiscale nella logistica: sequestri per oltre 30 milioni tra Napoli Nord e Aversa; Afragola: palazzopoli senza regole, sigilli a 12 appartamenti; Erogazione di fondi del Pnrr, la Gdf esegue sequestro preventivo di beni per 150mila euro.

napoli nord napoli nord maxi sequestroMaxi sequestro da 30 MILIONI alla società che rifornisce i supermercati CONAD: 29 INDAGATIAVERSA – La Guardia di Finanza di Napoli ha chiuso un’inchiesta su un giro di fatture false e appalti di manodopera considerati illegali. Il provvedimento è coordinato dalla Procura di Aversa Napoli N ... casertace.net

napoli nord napoli nord maxi sequestroNapoli, fatture inesistenti per 166 mln di euro. Sequestro di beni per 30 milioniNAPOLI (ITALPRESS) – Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoii Nord e delegate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, il Giudi ... lanuovasardegna.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.