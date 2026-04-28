Nella zona di Napoli Nord, le autorità hanno eseguito un sequestro di beni per un valore di 30 milioni di euro, legato a un'inchiesta su frode fiscale nella grande distribuzione organizzata. Sono 29 le persone denunciate nell’ambito dell’indagine, che ha scoperto l’utilizzo di fatture false e l’impiego di manodopera non regolare. Il sequestro è stato disposto dal Tribunale di Napoli Nord.

Fatture false e manodopera illecita nella grande distribuzione: 29 indagati e sequestro record disposto dal Tribunale di Napoli Nord. Un sequestro preventivo da oltre 30 milioni di euro è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord nell’ambito di una vasta indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord e condotta dal Nucleo di Polizia Economico?Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. Il provvedimento si inserisce in un procedimento penale che vede 29 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, indagati per l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Napoli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli Nord, maxi sequestro da 30 milioni per frode fiscale nella GDO

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