Napoli-Lukaku rapporti tesi e addio quasi certo | il belga si è proposto in Serie A!

Romelu Lukaku ha deciso di lasciare il Napoli e si è proposto al Milan. Le trattative tra il giocatore e i partenopei si sono complicate, con i rapporti tra l’attaccante e l’allenatore che si sono deteriorati. Il presidente della squadra ha fissato il prezzo di partenza sotto i 20 milioni di euro. La situazione appare vicina a una cessione anticipata, con il trasferimento del belga in dirittura d’arrivo.

Romelu Lukaku rompe con Napoli e si propone al Milan. De Laurentiis fissa il prezzo sotto i 20 milioni, aprendo a una partenza anticipata del belga dopo il deterioramento dei rapporti con Conte. Lukaku e il Milan: l’offerta che Allegri valuta. L’attaccante belga ha comunicato ufficialmente la volontà di lasciare gli azzurri. Secondo quanto riporta Sportmediaset, Lukaku si è offerto direttamente al Milan perché intende restare in Serie A e conosce bene Milano dopo tre stagioni all’Inter. La mossa rappresenta un tentativo concreto di forzare una soluzione a fronte di una situazione ormai insostenibile a Napoli. Allegri segue il profilo con interesse.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Lukaku, rapporti tesi e addio quasi certo: il belga si è proposto in Serie A! Notizie correlate Napoli, addio Lukaku: il belga si propone al MilanSi profila una rottura definitiva tra il Napoli e Romelu Lukaku al termine dell’attuale stagione, con il centravanti belga già attivamente impegnato... Lukaku verso l’addio al Napoli, destinazione a sorpresa per il belgaRomelu Lukaku potrebbe salutare il Napoli alla fine della stagione in corso con il centravanti belga che potrebbe aver terminato la sua avventura in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milan, occasione Lukaku? I rossoneri valutano il belga per rinforzare l'attacco; Conte verso l’addio. Stuzzica l’ipotesi Roma; Conte-De Laurentiis verso la rottura | il tecnico tentato dall’ipotesi Roma I Friedkin al lavoro. Napoli, Lukaku nuovo messaggio sui social: nessuna riconciliazione, Big Rom rivendica la rottura col clubLukaku torna a pubblicare delle Instagram story sui social in cui fa capire di voler andare avanti per la sua strada: nessuna riconciliazione col Napoli ... sport.virgilio.it Il caso Lukaku - Napoli: ci si può ancora fidare del Belga dopo l'ennesimo tradimento a un club?L'attaccante ha disertato ogni chiamata del club partenopeo da marzo ed è ancora in Belgio ad allenarsi privatamente: come si risolverà la faccenda? sport.virgilio.it Napoli, Lukaku sui social: “Non sto ignorando nulla. Semplicemente non mi sto divertendo” Articolo completo nel primo commento. - facebook.com facebook Napoli, Conte: “Lukaku Nessuno è venuto a parlarmi, mi sarei aspettato almeno un messaggio” x.com