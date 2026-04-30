Napoli Lukaku infelice ma parlerà solo a fine stagione | svelata la cifra della multa

Romelu Lukaku sta attraversando un periodo difficile al Napoli. L’attaccante belga non è soddisfatto della situazione e ha deciso di parlare solo al termine della stagione. Recentemente è stata resa nota anche una multa, il cui importo non è stato specificato. La sua infelicità si riflette nelle settimane che sta vivendo con il club, mentre continua a mantenere un atteggiamento riservato.

Romelu Lukaku vive settimane delicate al Napoli. L’attaccante belga non è soddisfatto della situazione che si è creata attorno a lui e ha scelto una linea precisa. Niente dichiarazioni ora, solo silenzio fino al termine della stagione. Una decisione legata alla volontà di non destabilizzare l’ambiente in un momento chiave. Intanto emergono dettagli su una presunta multa pesante e su un rapporto non semplice con il club. La questione resta aperta e potrebbe avere sviluppi importanti nei prossimi mesi. Lukaku, silenzio strategico fino a fine stagione. Come appreso in esclusiva dalla nostra redazione di SpazioNapoli, da fonti vicine al calciatore, Romelu Lukaku non parlerà adesso.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Lukaku infelice ma parlerà solo a fine stagione: svelata la cifra della multa Napoli, se Lukaku non si presenta entro martedì sarà messo fuori rosa Notizie correlate Napoli, nuovo introito per il mercato: si attende solo la fine della stagione!Jens Cajuste potrebbe presto dire ufficialmente addio al Napoli: l’Ipswich Town ha il diritto di riscatto che diventa obbligo se conquista la... Leggi anche: Napoli, solo 41' in campo per Lukaku finora: il belga chiede spazio nel finale di stagione Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Napoli, Conte attacca Lukaku: Non mi ha nemmeno salutato, sono deluso. Napoli, Lukaku nuovo messaggio sui social: nessuna riconciliazione, Big Rom rivendica la rottura col clubLukaku torna a pubblicare delle Instagram story sui social in cui fa capire di voler andare avanti per la sua strada: nessuna riconciliazione col Napoli ... sport.virgilio.it Lukaku da Conte ad Allegri, ora si può: l'ultima frecciatina e l'addio al NapoliIl belga ha le caratteristiche che cerca il Milan per l’attacco. Il post condiviso ieri: Non sto ignorando niente. Semplicemente non mi sto divertendo ... tuttosport.com