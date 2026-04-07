Napoli nuovo introito per il mercato | si attende solo la fine della stagione!

A Napoli si avvicina una possibile cessione per Jens Cajuste, che potrebbe lasciare il club in vista della fine della stagione. Il centrocampista svedese, attualmente in prestito, potrebbe essere trasferito all’Ipswich Town, che detiene il diritto di riscatto. La decisione diventerà obbligatoria nel caso in cui la squadra inglese ottenga la promozione in Premier League. La situazione si definisce con la conclusione delle competizioni in corso.

Jens Cajuste potrebbe presto dire ufficialmente addio al Napoli: l’Ipswich Town ha il diritto di riscatto che diventa obbligo se conquista la promozione in Premier League. Cajuste all’Ipswich: il prestito con obbligo condizionato. Il centrocampista svedese è partito in estate con una formula particolare. Il diritto di riscatto si trasforma automaticamente in obbligo nel caso di promozione diretta in Premier League. L’Ipswich attualmente occupa la seconda posizione in Championship con due gare ancora da disputare, dunque la qualificazione è tutt’altro che scontata ma concretamente possibile. Cajuste non ha conquistato spazi significativi nel campionato inglese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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