LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Del Toro piega le difese di Tiberi Tappa e maglia per il messicano

Nel vivo dell’UAE Tour 2026, il ciclista messicano Del Toro ha conquistato la tappa battendo Tiberi in uno sprint deciso all’ultimo chilometro. La vittoria gli permette di indossare la maglia della leader temporanea, rafforzando la sua posizione in classifica generale. La corsa si è infiammata negli ultimi metri, con un attacco deciso che ha sorpreso gli avversari. La tappa si è conclusa con questa spettacolare volata, lasciando gli appassionati senza fiato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa dell'UAE Tour. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:45 LA TOP 5 DELLA CLASSIFICA GENERALE 1-Isaac Del Toro (MEX, UAE Team Emirates XRG) 18:13.42 2- Antonio Tiberi (ITA, Bahrain-Victorious) +0:20 3-Luke Plapp (AUS, Team Jayco AlUla) +1:14 4-Harold Tejada (COL, XDS Astana Team) +1:25 5-Felix Gall (AUT, Decathlon CMA CGM Team) +1:34 13:42 LA TOP TEN DELLA SESTA TAPPA 1-Isaac Del Toro (MEX, UAE Team Emirates XRG) 3:27.