Inneggiano online alle Brigate Rosse | inchiesta coinvolge i Carc indagato anche 17enne fiorentino

Un’indagine condotta dalla procura di Napoli ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di diverse persone, tra cui un minorenne di Firenze. L’indagine riguarda un’associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, e alcune persone coinvolte sono state trovate a inneggiare online alle Brigate Rosse. Tra i soggetti indagati ci sono anche alcuni adulti, ma il minorenne rappresenta una delle novità più recenti nel procedimento.

Firenze, 21 aprile 2026 – C’è anche un minorenne fiorentino tra le persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Napoli su una presunta associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico. Si tratta di un ragazzo di 17 anni, raggiunto da una perquisizione nella mattinata di oggi nell’ambito dell’operazione condotta dalla Digos partenopea. L’inchiesta tocca diversi rappresentanti dei Carc, i Comitati di Appoggio alla Resistenza per il comunismo. In totale sono sei gli indagati: cinque a Napoli e uno a Firenze. Nei loro confronti la procura ipotizza, a vario titolo, di aver promosso, organizzato o partecipato a un’associazione con finalità terroristiche, anche di carattere internazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Inneggiano online alle Brigate Rosse”: inchiesta coinvolge i Carc, indagato anche 17enne fiorentino Notizie correlate Nordio: “Evitiamo ritorno alle Brigate Rosse, non c’è più spazio per estremistiA due mesi dalla scadenza delle elezioni regionali, il presidente della Camera, con un tono acceso e un linguaggio che sembra voler sottolineare... Brigate Rosse: Francia valuta asilo, Meloni avverte: rischioRoma, 20 Febbraio 2026 – La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso forti preoccupazioni in merito alla possibilità che ex membri delle...