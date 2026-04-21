Inneggiano online alle Brigate Rosse | inchiesta coinvolge i Carc indagini anche a Firenze

Un’indagine della procura di Napoli riguarda un’associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico. Tra le persone coinvolte, anche un minorenne. Le indagini si sono estese anche a Firenze e riguardano attività online in cui vengono inneggiate alle Brigate Rosse. Le autorità stanno esaminando i contenuti digitali e le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti, senza ulteriori dettagli sui nomi o sulle modalità specifiche delle indagini.

Firenze, 21 aprile 2026 – C’è anche un minorenne tra le persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Napoli su una presunta associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico. Si tratta di un ragazzo di 17 anni, raggiunto da una perquisizione nella mattinata di oggi nell’ambito dell’operazione condotta dalla Digos partenopea. L’inchiesta tocca diversi rappresentanti dei Carc, i Comitati di Appoggio alla Resistenza per il comunismo. In totale sono sei gli indagati: cinque a Napoli e uno a Firenze. Nei loro confronti la procura ipotizza, a vario titolo, di aver promosso, organizzato o partecipato a un’associazione con finalità terroristiche, anche di carattere internazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Inneggiano online alle Brigate Rosse”: inchiesta coinvolge i Carc, indagini anche a Firenze Notizie correlate “Inneggiano online alle Brigate Rosse”: inchiesta coinvolge i Carc, indagato anche 17enne fiorentinoFirenze, 21 aprile 2026 – C’è anche un minorenne fiorentino tra le persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Napoli su una presunta... Nordio: “Evitiamo ritorno alle Brigate Rosse, non c’è più spazio per estremistiA due mesi dalla scadenza delle elezioni regionali, il presidente della Camera, con un tono acceso e un linguaggio che sembra voler sottolineare...