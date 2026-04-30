Napoli incendio all’Istituto dei Tumori | distrutti vetrini istologici

Un incendio si è verificato nel reparto di Anatomia Patologica di un istituto di ricerca sul cancro a Napoli, provocando la distruzione di vetrini istologici. Le fiamme sono state causate da un corto circuito che si è sviluppato nella struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Non si registrano feriti o altre conseguenze significative.

Le fiamme nel reparto di Anatomia Patologica dell’Istituto dei Tumori di Napoli causate da un corto circuito. Distrutti alcuni vetrini istologici, avviati accertamenti sui pazienti coinvolti. Nella notte di venerdì scorso si è verificato un incendio presso l’Istituto dei Tumori di Napoli, all’interno del reparto di Anatomia Patologica diretto dal dottor Gerardo Ferrara. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, le fiamme sarebbero divampate per cause accidentali, a seguito di un corto circuito di alcuni pannelli elettrici situati nel piano interrato. I fumi si sono propagati attraverso il sistema di aerazione raggiungendo alcuni reparti ai piani superiori, ma non si sono registrati feriti né situazioni di inagibilità.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, incendio all’Istituto dei Tumori: distrutti vetrini istologici Notizie correlate Leggi anche: Incendio all'Istituto dei tumori di Napoli, distrutti vetrini istologici Incendio all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli, distrutti alcuni campioni istologici: si cercano i pazientiIncendio all'Istituto Fondazione Pascale di Napoli, specializzato nella cura dei tumori: distrutti alcuni vetrini istologici. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, incendio all'Istituto dei Tumori Pascale, distrutti campioni biologici; Incendio all'Istituto dei tumori di Napoli, distrutti vetrini istologici; Incendio all’Istituto dei Tumori: distrutti campioni biologici; Fiamme al Pascale: paura per i campioni biologici. Fiamme all’ospedale Pascale di Napoli: distrutti campioni biologici e panico tra i reparti.La notte di venerdì scorso, l’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli, diretto dal Dott. Gerardo Ferrara, ha subito un incendio che ha colpito il reparto di Anatomia Patologica. Questo evento ha destato ... napolipiu.com Incendio all’Istituto Pascale di Napoli, distrutti alcuni campioni istologiciNella notte di venerdì scorso si è verificato un incendio nel reparto di Anatomia Patologica dell'Istituto dei Tumori di ... internapoli.it NAPOLI, DEGRADO SENZA FINE IN PIAZZA DANTE: AIUOLE RIDOTTE A DISCARICA E CIRCOLO A CIELO APERTO. BORRELLI: "SITUAZIONE INACCETTABILE." - facebook.com facebook Napoli vs Bologna 1 Al via la prima fase di vendita! Promo U30 disponibile Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com