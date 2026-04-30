Incendio all' Istituto dei tumori di Napoli distrutti vetrini istologici

Un incendio si è verificato nel reparto di Anatomia Patologica dell'Istituto dei Tumori di Napoli. Le fiamme sono divampate nel piano interrato, distruggendo vetrini istologici e causando danni alle apparecchiature presenti. Secondo le verifiche dei carabinieri, le cause sono state accidentalmente determinate da un corto circuito di alcuni pannelli elettrici. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incendio.

Incendio nel reparto di Anatomia Patologica dell'Istituto dei Tumori di Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri le fiamme sarebbero divampate, per cause accidentali, a seguito di un corto circuito di alcuni pannelli elettrici situati nel piano interrato. Distrutti una decina di vetrini.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Incendio all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli, distrutti alcuni campioni istologici: si cercano i pazientiIncendio all'Istituto Fondazione Pascale di Napoli, specializzato nella cura dei tumori: distrutti alcuni vetrini istologici. Incendio all’Istituto dei tumori di Napoli, distrutti campioni biologiciTempo di lettura: 2 minutiNella notte di venerdì scorso si è verificato un incendio nel reparto di Anatomia Patologica dell’Istituto dei Tumori di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio all'Istituto dei tumori di Napoli, distrutti campioni biologici; Napoli, incendio all'Istituto dei Tumori Pascale, distrutti campioni biologici; Incendio all'Istituto dei tumori di Napoli, distrutti vetrini istologici; Incendio all’Istituto dei Tumori: distrutti campioni biologici. Incendio all'Istituto dei tumori di Napoli, distrutti vetrini istologiciIncendio nel reparto di Anatomia Patologica dell'Istituto dei Tumori di Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri le fiamme sarebbero divampate, per cause accidentali, a seguito di un corto ... napolitoday.it Incendio all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli, distrutti alcuni campioni istologici: si cercano i pazientiIncendio all'Istituto Fondazione Pascale di Napoli, specializzato nella cura dei tumori: distrutti alcuni vetrini istologici ... fanpage.it Monte Faeta l’incendio è ancora attivo Martina Azzali #Toscana - facebook.com facebook Roma, incendio in una roulotte: morto dopo tre giorni di agonia ift.tt/QKr9cmE x.com