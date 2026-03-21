I carabinieri di Napoli stanno effettuando controlli nei campi rom, con interventi che coinvolgono il quartiere Poggioreale. Durante le operazioni vengono eseguiti censimenti, verifiche sulla sicurezza ambientale e attenzione ai minori. Sono stati trovati rifiuti pericolosi e veicoli abbandonati tra le aree ispezionate. Le attività proseguono nel tentativo di monitorare la situazione e garantire la sicurezza.

Controlli nei campi rom di Napoli: censimenti, sicurezza ambientale e attenzione ai minori tra rifiuti pericolosi e veicoli abbandonati. Riprende il servizio a largo raggio nei campi rom di Napoli e provincia. Nella lente dei controlli il censimento dei residenti. Un’operazione che serve per tenere alta l’attenzione da un punto di vista investigativo ma anche e soprattutto per conservare un approccio umano con molti bambini presenti che devono andare a scuola tutti i giorni. Durante i controlli effettuati nel campo rom di via Grimaldi nel quartiere Poggioreale i militari della locale compagnia insieme ai carabinieri forestali e agli agenti della polizia municipale hanno dovuto fare i conti con la sicurezza ambientale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli: Continuano i controlli dei carabinieri nei campi rom. Si riparte dal quartiere Poggioreale

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