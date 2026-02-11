Nuovo allenatore Napoli ci sarebbe un nome in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis

Nei giorni scorsi si sono intensificati i rumors sul nuovo allenatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis starebbe valutando alcune opzioni e avrebbe già un nome in cima alla lista, anche se ancora niente è stato ufficializzato. La scelta sarà determinante per il futuro della squadra e per capire quale strada prenderà il club nella prossima stagione. Restano comunque in piedi diverse ipotesi, con il nome di Antonio Conte ancora in cima alle discussioni.

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta uno dei temi centrali in vista della prossima stagione. Il club azzurro, al momento, è orientato verso la conferma dell'allenatore, rimandando però ogni decisione ufficiale al termine del campionato. È una prassi consolidata in casa partenopea valutare risultati, percorso e prospettive prima di chiudere qualsiasi accordo. Conte è stato scelto per riportare mentalità e competitività, elementi considerati fondamentali per il progetto. Solo a stagione conclusa società e tecnico tireranno le somme. Il lavoro di Conte viene analizzato non soltanto attraverso i risultati immediati, ma anche per l'impatto sulla crescita della squadra.

