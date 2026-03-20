Mercato Juventus Goretzka piace ma attenzione alla concorrenza dei rivali Il tedesco può arrivare insieme ad un altro parametro zero

Sul mercato della Juventus, il nome di Goretzka viene sondato come possibile nuovo acquisto, considerando che il tedesco potrebbe arrivare a parametro zero. Tuttavia, ci sono altre squadre interessate al centrocampista e la concorrenza tra i club si fa sentire. La trattativa si sviluppa in un clima di attenzione e cautela, mentre la società valuta le opzioni disponibili per rinforzare la rosa.

Mercato Juventus, Goretzka piace ma attenzione alla concorrenza di una rivale. Il tedesco può arrivare insieme ad un altro colpaccio gratuito. La Juve accelera sul mercato per regalare a Luciano Spalletti i rinforzi necessari per il salto di qualità. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club avrebbe già presentato un’offerta importante per Bernardo Silva.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il tecnico vede nel portoghese il profilo ideale per ricoprire il ruolo di trequartista o di regista avanzato, garantendo imprevedibilità alla manovra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Goretzka piace ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Il tedesco può arrivare insieme ad un altro parametro zero Articoli correlati Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Le ultimissime novitàPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Napoli, si lavora ad un esterno in Serie A: può arrivare a parametro zero!Oltre agli impegni di campo, il Napoli continua a monitorare ciò che avviene sul fronte mercato in vista dell’estate. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mercato Juventus Temi più discussi: Milan, Goretzka e Gila le prima scelte per la prossima stagione. Mossa Juve per la porta: obiettivo Alisson; Tuttosport - La lista di Spalletti per la Juventus: da Kolo Muani a Lorenzo Pellegrini, da Ederson a Goretzka, c'è aria di rivoluzione?; Spalletti-Juve, il rinnovo è vicino ma servono rinforzi: Goretzka e Greenwood nel mirino; Mercato, la Juve fa la spesa in Premier: contatti con Bernardo Silva. Goretzka, continua il duello con il MilanJuventus su Goretzka: occasione a parametro zero, ma attenzione all’AC Milan La Juventus monitora con grande attenzione la situazione di Leon Goretzka, il cui contratto con il Bayern ... tuttojuve.com Juve, mercato a parametro zero: da Senesi a Lewandowski, tutti quelli nel mirinoNonostante una qualificazione alla Champions League ancora tutta da inseguire in Serie A, è già futuro per la Juve, alle prese con contatti e prese di informazioni su numerosi calciatori per la prossi ... gazzetta.it La #Juventus sonda il mercato dei portieri Secondo quanto riportato da Tuttosport il sogno di #Comolli sarebbe #Restes: l’estremo difensore del Tolosa viene valutato 20 milioni di euro L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO - facebook.com facebook La strategia della #Juventus per il prossimo calciomercato è già tracciata Non solo acquisti intelligenti puntando sui giovani, il piano è investire su calciatori di esperienza sfruttando il mercato a parametro zero x.com