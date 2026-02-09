Furti a Trecate due case svaligiate dai ladri

Da novaratoday.it 9 feb 2026

Nelle ultime ore, a Trecate, due case sono state svaliggiate dai ladri in poche serate. In zona Madonna delle Grazie, i criminali sono entrati nelle abitazioni nel tardo pomeriggio, portando via tutto ciò che hanno trovato. La paura tra i residenti cresce mentre le forze dell’ordine cercano di capire se gli episodi siano collegati.

Ancora due “colpi” negli ultimi giorni a Trecate.É successo in zona Madonna delle Grazie nei giorni scorsi: due case sono state prese di mira dai ladri in orario serale. In entrambe i casi i malviventi hanno sfondato una porta finestra e sono entrati nelle abitazioni, mettendo poi a soqquadro gli.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

