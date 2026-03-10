Una coppia di ladri è stata arrestata a Firenze con l’accusa di aver sottratto collane e gioielli agli anziani, usando gesti affettuosi come baci e abbracci per coprire i furti. Gli arresti sono stati effettuati dopo una serie di indagini che hanno portato alla loro identificazione. Le forze dell’ordine hanno recuperato parte della refurtiva durante le operazioni.

Firenze, 10 marzo 2026 – Baci, abbracci e carezze usati come copertura per rubare collane e gioielli agli anziani. È con questo trucco che una donna e un uomo di 30 anni hanno messo a segno una serie di furti tra Rignano sull’Arno, San Piero a Sieve, Borgo San Lorenzo e Barberino di Mugello. I due sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Firenze per furto aggravato in corso e furto in abitazione. I controlli della polizia. I poliziotti del commissariato di Rifredi stavano svolgendo un servizio di osservazione nella zona di Rignano sull’Arno, dove erano stati segnalati diversi furti. Durante i controlli hanno notato un’auto sospetta e hanno deciso di seguirne i movimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Baci, abbracci… e la collana sparisce: arrestata coppia di ladri per furti agli anziani

