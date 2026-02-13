Blitz dei Carabinieri a Mugnano | arrestato 32enne con crack cocaina e contanti

Mugnano di Napoli, i Carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato F., un 32enne già noto alle forze dell’ordine, durante un blitz antidroga che ha portato al sequestro di crack, cocaina e oltre 2.000 euro in contanti trovati nascosti in casa.

Blitz antidroga a Mugnano di Napoli da parte dei carabinieri della stazione di Villaricca che hanno arrestato il 32enne già noto alle forze dell'ordine F. F. I militari hanno trovato nella disponibilità dell'uomo – in auto e in casa – 37 dosi di crack e 14 dosi di cocaina. Trovata anche la somma contante di 435 euro e due telefoni cellulari. L'uomo è in attesa di giudizio.

