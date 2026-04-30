Napoli decisione presa sul riscatto | le novità sul destino dell’azzurro

A Napoli si sono fatte nuove valutazioni sul riscatto di alcuni calciatori, con decisioni prese riguardo al loro futuro nel club. La società sta definendo le strategie per la prossima stagione e ha comunicato le intenzioni sul mantenimento o meno di alcuni elementi della rosa. Le scelte riguardano i contratti in scadenza e le eventuali conferme o cessioni dei giocatori coinvolti.

Il Napoli inizia a pianificare le strategie in vista della prossima stagione e arrivano indicazioni importanti sul futuro di alcuni giocatori attualmente sotto osservazione. Tra questi c’è anche Elif Elmas, il cui destino sembra ormai segnato. Elmas verso l’addio: niente riscatto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista macedone è destinato a lasciare il Napoli al termine della stagione. Il club azzurro, infatti, difficilmente eserciterà l’opzione di riscatto fissata intorno ai 17 milioni di euro, con il giocatore pronto a fare ritorno al RedBull Lipsia. Elmas in campo con la maglia del Napoli Una decisione che nasce principalmente da motivazioni economiche: la dirigenza partenopea dovrà infatti affrontare investimenti molto importanti già programmati, rendendo complicato trattenere anche Elmas.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, decisione presa sul riscatto: le novità sul destino dell’azzurro Notizie correlate Fullkrug Milan, destino segnato: decisione presa sul riscatto dal West Ham!Fullkrug Milan, destino segnato: decisione presa sul riscatto dal West Ham! Thuram Inter, i gol che allontanano l’addio: adesso cambia tutto! La... Mercato Udinese: decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimoMercato Udinese: decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimo Chelsea, rinnovo stellare per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Romano – Lucca, decisione presa sul riscatto del Nottingham Forest dal Napoli: i dettagli; Napoli-Cremonese, chiusa l'uscita della tangenziale di Fuorigrotta: la scelta del prefetto; De Bruyne resta al Napoli? Il belga ha preso una decisione sul proprio futuro; Comune di Napoli, caos movida: Esposito lascia la maggioranza. De Bruyne-Napoli, annuncio Gazzetta: Presa una decisione a prescindere da ConteIeri a Crc, Kdb aveva parlato della sua scelta estiva di lasciare la Premier per sposare il progetto del Napoli e dunque arrivare in Serie A ... tuttonapoli.net Offerta del Napoli ad Atta. L'Udinese vuole almeno 25 milioni per cederloIl Napoli non perde tempo e, nonostante la prudenza imposta dal bilancio, si muove già con decisione sul mercato per rinforzare la rosa. Gli azzurri hanno individuato in Arthur Atta il primo obiettivo ... msn.com Fantacalcio. . "Alisson Santos sarà riscattato dal Napoli" Parola di Gianluca Di Marzio! È la mossa di mercato giusta per gli azzurri #fantacalcio #SerieA - facebook.com facebook La vista su Napoli da un edificio. Foto di Paolo Abate #Colori a #CasaLettori @aramis46 @GerberArancio @Isa69191443 @mrcatalano58 @mrcatalano58 x.com