Fullkrug Milan destino segnato | decisione presa sul riscatto dal West Ham!

Niclas Füllkrug, attaccante tedesco, è arrivato al Milan in prestito dal West Ham. Secondo le ultime notizie, il club rossonero avrebbe già preso una decisione sul riscatto del giocatore, che non sarebbe stato esercitato. La sua esperienza con la maglia del Milan potrebbe concludersi con la fine della stagione, lasciando in forse un possibile ritorno in Premier League. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito.

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