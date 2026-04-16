Mercato Udinese | decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimo

Il presidente dell’Udinese ha annunciato ufficialmente la decisione riguardante il riscatto di Nicolò Zaniolo. Dopo settimane di trattative, la società ha confermato di aver concluso l’accordo per il prolungamento del prestito del giocatore. La scelta è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, che conferma la volontà di mantenere Zaniolo in rosa anche per la prossima stagione. Questa decisione segna un passo importante nel mercato della squadra friulana.

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